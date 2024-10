Lanazione.it - Firenze, un libro racconta l’opera del pittore fiorentino Rodolfo Marma

(Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – Un ampio testo critico e oltre cento immagini a colori compongono il primo studio sistematico e approfondito deldiattivo tra gli anni ’40 e i ’70 del Novecento. Il volume, intitolato. Il tormento di un sogno (Polistampa), sarà presentato giovedì 17 ottobre alle 18.00 al Teatro Niccolini di(via Ricasoli, 3-5). Con l’autrice Marisaioli, figlia dell’artista, interverranno la storica dell’arte Silvestra Bietoletti e l’editore Antonio Pagliai.nasce il 2 agosto 1923 nel quartiere di Santa Croce a, città dove continuerà a vivere e a dipingere per tutta la vita, fatta eccezione per la breve parentesi del suo soggiorno a New York tra il 1956 ed il 1958.di vocazione sin dalla fanciullezza, si diploma nel 1948 all’Accademia di Belle Arti.