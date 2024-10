Lortica.it - Firenze rischiò l’alluvione nel 1326 e il prestito nel Medioevo: Castruccio Castracani e l’antisemitismo di Siena

(Di martedì 15 ottobre 2024)NELNato nel 1381 a Lucca, discendente della famiglia degli Antelminelli, proprietaria di miniere in Lunigiana,fu assassino (in Inghilterra, per onore!?) e ruffiano dell’imperatore. Amico del potente Uguccione della Faggiola, all’epoca signore di Pisa, fu protagonista di una vita movimentata. (Uguccione della Faggiola, nato a Casteldelci, fu signore di Arezzo nel 1295, vicario a Genova nel 1302 e, tra il 1311 e il 1312, nominato signore di Pisa da Enrico VII). Tornando a, dopo essere fuggito in Inghilterra e poi in Francia a causa di un omicidio, divenne il capo dei ghibellini di Lucca. Nel 1316, divenuto signore della città, ebbe l’ambizioso sogno di conquistare tutta la Toscana, con l’intento di fare di Lucca la capitale.