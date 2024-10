Ilgiorno.it - Droga e pessimi esempi: "Le canzoni dei trapper incitano a odio e violenza"

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) di Massimiliano Saggese Gennaro Speria non ha dubbi: chi delinque non sta bene, ma chi commette un reato deve pagare. Anche se oggi glinegativi per i giovani sono sempre di più. "Daniele Rezza è uscito di casa con l’intenzione di fare del male a qualcuno. Chi ammazza qualcuno senza neppure conoscerlo ha un problema, è ovvio, ma non per questo non deve pagare con la scusa che è infermo di mente". Sono le parole di Gennaro Speria “lo zio Genny“ di Area 51, un’associazione che da alcuni anni assiste giovani con problemi ed ex detenuti mandati in prova ai servizi sociali. Lui stesso è un ex detenuto, ha pagato il suo conto con la giustizia in carcere per anni. Ma quando è uscito ha deciso di cambiare vita e non ha peli sulla lingua. Cosa sta succedendo ai giovani di Rozzano? "Non è solo qui ma ovunque.