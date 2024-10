Thesocialpost.it - Doping, condannata Simona Halep: la sentenza di squalifica può spaventare Sinner?

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) “L’atleta che stiamo giudicando oggi non è una semplice tennista professionista: ha un’esperienza vasta, è ai vertici del ranking mondiale da anni e ha vinto due Slam. Nel fare uso del prodotto che ha causato la positività all’anti, si è affidata completamente alla sua fisioterapista personale, che non è un medico o un clinico. La questione che questo Panel del Tas si pone è come mai, in un contesto così professionale, questioni legate all’antisiano delegate a persone prive di competenze specifiche in questo ambito”. Leggi anche: Jannik, è davvero il suo anno d’oro: ecco quanto guadagna il numero uno del mondo Ladel tribunale “L’atleta avrebbe dovuto riconoscere i limiti delle qualifiche della sua fisioterapista.