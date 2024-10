Lanazione.it - Dal Comune di Lerici in visita a Mougins per pianificare il gemellaggio

(Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 -sono gemellate dal 2007, accomunate dalla vocazione turistica basata sulla propria tradizione culturale; il Golfo dei Poeti l’una, il buen retiro di Picasso l’altra. Oggi dopo 17 anni il legame tra i borghi, rinsaldato nel 2022 dalla firma di un trattato di amicizia che include anche Pietrasanta, l’Atene della Versilia, è più vivo che mai, anche grazie all’enorme lavoro svolto dall’amministrazionena per rilanciare il proprio territorio come destinazione turistica culturale e naturalistica: una perla del Mediterraneo che ha un patrimonio inestimabile da offrire ai suoitori. Raffinate e preziose, le due cittadine lavorano alla condivisione reciproca delle proprie bellezze, per la gioia di cittadini etori che potranno godere dei frutti di questofondato sullo scambio artistico, culturale ed anche sportivo.