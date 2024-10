Coppia con neonata non paga l'affitto: il proprietario chiede aiuto alla Camorra (Di martedì 15 ottobre 2024) L'episodio si è verificato nella provincia di Caserta: prima le minacce poi il raid, con l'auto data alle fiamme e il rischio che l'incendio si diffondesse anche nell'abitazione Ilgiornale.it - Coppia con neonata non paga l'affitto: il proprietario chiede aiuto alla Camorra Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L'episodio si è verificato nella provincia di Caserta: prima le minacce poi il raid, con l'auto data alle fiamme e il rischio che l'incendio si diffondesse anche nell'abitazione

