Controlli in stazione, multati due venditori abusivi di frutta e verdura (Di martedì 15 ottobre 2024) Durante la decima giornata dell'anno dedicata all'operazione "Stazioni sicure", organizzata a livello nazionale dalla polizia ferroviaria, i Controlli eseguiti a Catania hanno portato al sequestro di circa 30 chili di frutta e verdura ai danni di due ambulanti, successivamente donati alla Caritas Cataniatoday.it - Controlli in stazione, multati due venditori abusivi di frutta e verdura Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Durante la decima giornata dell'anno dedicata all'operazione "Stazioni sicure", organizzata a livello nazionale dalla polizia ferroviaria, ieseguiti a Catania hanno portato al sequestro di circa 30 chili diai danni di due ambulanti, successivamente donati alla Caritas

