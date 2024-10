Ciclismo, Giro del Veneto 2024: programma, data, orari, diretta tv e streaming (Di martedì 15 ottobre 2024) Il programma e gli orari del Giro del Veneto 2024, di scena con l’edizione numero 87 nella giornata di mercoledì 16 ottobre. La stagione del Ciclismo volge al termine e i 165,3 chilometri da Verona a Vicenza rappresentano uno degli ultimissimi appuntamenti prima della pausa invernale. Un percorso scoppiettante e aperto a più scenari, con Marc Hirschi come grande favorito della vigilia. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale. Ciclismo, Giro del Veneto 2024: programma, data, orari, diretta tv e streaming Il gruppo prenderà il via alle ore 12:30 dal prestigioso scenario di Piazza Bra, davanti all’Arena di Verona. Da qui la fase di trasferimento neutro, con il via ufficiale del chilometro zero che dovrebbe essere dato alle 12:40. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ile glideldel, di scena con l’edizione numero 87 nella giornata di mercoledì 16 ottobre. La stagione delvolge al termine e i 165,3 chilometri da Verona a Vicenza rappresentano uno degli ultimissimi appuntamenti prima della pausa invernale. Un percorso scoppiettante e aperto a più scenari, con Marc Hirschi come grande favorito della vigilia. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.deltv eIl gruppo prenderà il via alle ore 12:30 dal prestigioso scenario di Piazza Bra, davanti all’Arena di Verona. Da qui la fase di trasferimento neutro, con il via ufficiale del chilometro zero che dovrebbe essere dato alle 12:40.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ciclismo : Giro Veneto. Hirschi e Matthews tra i big dell'87^ edizione - Saranno 173 i chilometri totali . In gara mercoledì anche Ulissi, Molard, Formolo e per la prima volta Quintana VERONA - Cominciato il conto alla rovescia per il Giro del Veneto, che mercoledì festeggia la sua 87^ edizione con una partenza e un arrivo di prestigio, l'Arena di Verona e il Monte Berico. (Ilgiornaleditalia.it)

Il ciclismo non è finito! Si chiude con Giro del Veneto e Veneto Classic : programma - orari - tv - CALENDARIO GARE CICLISMO DI FINE STAGIONE 13 ottobre Crono delle Nazioni 15-20 ottobre Gree-Tour of Guangxi 16 ottobre Giro del Veneto 20 ottobre Veneto Classic . La stagione del grande ciclismo non si chiude con il Giro di Lombardia, che si corre sabato 12 ottobre. In Cina si disputerà l’ultimo evento di livello World Tour: il Gree-Tour of Guangxi dal 15 al 20 ottobre. (Oasport.it)

Ciclismo - Giro di Lombardia 2024 : startlist e favoriti - Pogacar per entrare sempre più nella storia - In ogni caso anche lui avrà a disposizione un’ottima squadra, fattore importante su un percorso indubbiamente selettivo. Il grande ciclismo chiude di fatto la sua annata con la “Classica delle Foglie Morte”, che quest’anno propone 252 chilometri con partenza da Bergamo e arrivo a Como, al netto di alcune modifiche che il maltempo degli ultimi giorni potrebbe rendere necessarie. (Sportface.it)