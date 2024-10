Camera, la discussione sulle comunicazioni della premier Meloni in vista del Consiglio Ue: segui la diretta (Di martedì 15 ottobre 2024) In diretta dall’Aula di Montecitorio le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue L'articolo Camera, la discussione sulle comunicazioni della premier Meloni in vista del Consiglio Ue: segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Camera, la discussione sulle comunicazioni della premier Meloni in vista del Consiglio Ue: segui la diretta Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Indall’Aula di Montecitorio lepresidente delGiorgiaindelUe L'articolo, laindelUe:laproviene da Il Fatto Quotidiano.

Giorgia Meloni al Parlamento : Comunicazioni in vista del Consiglio Europeo - Meloni al Parlamento: priorità su Ucraina, Medio Oriente, economia europea e migrazione in vista del Consiglio europeo La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto oggi un discorso in Parlamento, in vista del prossimo Consiglio europeo previsto per il 17 e 18 ottobre. Debito comune e crescita economica Meloni ha poi parlato della necessità di nuovi strumenti di debito comune ... (Puntomagazine.it)

Giorgia Meloni al Senato : le comunicazioni in vista del Consiglio Ue - «Questa nuova legislatura europea si è aperta all'insegna della preoccupazione e dell'incertezza per il protrarsi della guerra in Ucraina, per la drammatica escalation in Medio Oriente e i mutamenti geopolitici e le molte difficoltà attraversate dall'Ue, in parte per questi scenari e in parte figli degli errori del passato», ha detto la premier. (Panorama.it)

Consiglio europeo su Ucraina - Medio Oriente e immigrazione : le comunicazioni della premier Meloni al Senato – La diretta - . Le comunicazioni al Senato della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre che in base all’ordine del giorno dovrebbe discutere di Ucraina, Medio Oriente, ordine internazionale, competitività e immigrazione. L'articolo Consiglio europeo su Ucraina,. (Ilfattoquotidiano.it)