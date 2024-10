Calciomercato Milan, Daniel Maldini all’Inter? Meglio riprenderlo. Ecco come (Di martedì 15 ottobre 2024) Calciomercato Milan, l’attaccante di proprietà del Monza Daniel Maldini all’Inter? I rossoneri hanno una corsia preferenziale Altro che Inter. E se vi dicessimo che Daniel Maldini potrebbe nuovamente tornare a Milano e vestire la maglia del Diavolo ci credereste? No, non stiamo scherzando. In estate la dirigenza del club di via Aldo Rossi ha ceduto il trequartista appunto d’arte al Monza a titolo definitivo, dopo il prestito della scorsa stagione. Ecco che allora, dopo le grandi prestazioni del classe 2001, i tifosi del Milan si sono detti delusi dalla mossa di mercato della società, specialmente per il fatto di non aver mantenuto il diritto di recompra. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Daniel Maldini all’Inter? Meglio riprenderlo. Ecco come Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di martedì 15 ottobre 2024), l’attaccante di proprietà del Monza? I rossoneri hanno una corsia preferenziale Altro che Inter. E se vi dicessimo chepotrebbe nuovamente tornare ao e vestire la maglia del Diavolo ci credereste? No, non stiamo scherzando. In estate la dirigenza del club di via Aldo Rossi ha ceduto il trequartista appunto d’arte al Monza a titolo definitivo, dopo il prestito della scorsa stagione. Ecco che allora, dopo le grandi prestazioni del classe 2001, i tifosi delsi sono detti delusi dalla mossa di mercato della società, specialmente per il fatto di non aver mantenuto il diritto di recompra.

Ex Milan - la generazione Maldini non si ferma : esordio per Daniel con l’Italia. Che errore mandarlo via! - “È stata una emozione forte, positiva, sono molto contento di essere entrato e che la partita sia andata bene. Un altro, l’ennesimo, errore di una dirigenza poco decifrabile! L'articolo Ex Milan, la generazione Maldini non si ferma: esordio per Daniel con l’Italia. Dopo nonno Cesare e papà Paolo, infatti, la dinastia non si ferma. (Dailymilan.it)