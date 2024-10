Bus turistici via dal centro di Roma, se l'aumento delle tariffe non basta si passerà alle "maniere forti" (Di martedì 15 ottobre 2024) Se l’ordinanza che ha triplicato le tariffe non dovesse bastare allora si passerà “alle manieri forti”. Parola di Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità del Comune di Roma, durante l’audizione presso le commissioni congiunte Giubileo, Turismo e Mobilità, sulla questione dei bus turistici. Il Romatoday.it - Bus turistici via dal centro di Roma, se l'aumento delle tariffe non basta si passerà alle "maniere forti" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Se l’ordinanza che ha triplicato lenon dovessere allora simanieri”. Parola di Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità del Comune di, durante l’audizione presso le commissioni congiunte Giubileo, Turismo e Mobilità, sulla questione dei bus. Il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tariffe triplicate per i bus turistici a Roma - Confcommercio : "Inaccettabili - rischio cancellazioni" - Che qualcosa dovesse cambiare era chiaro da tempo. Per questo, nelle ultime settimane, si erano intensificati gli incontri. Le associazioni che rappresentano i bus turistici, in particolare l’AnBti, erano certe che si sarebbe arrivati ad un punto di equilibrio con il Campidoglio per rivedere la... (Romatoday.it)

Roma contro Gualtieri e Patanè - i pendolari : “No all’aumento delle tariffe per il trasporto pubblico” - Ritardi cronici, stazioni metro chiuse, scale mobili ferme e mezzi scomparsi sono solo alcuni dei disservizi quotidiani che i cittadini sono costretti a subire. Nonostante il bilancio di Atac sia tornato in attivo e siano in arrivo ingenti fondi per il potenziamento del servizio (PNRR, Giubileo, FSC), l’amministrazione insiste sulla necessità di aumentare biglietti e abbonamenti. (Ilcorrieredellacitta.com)

Roma e biglietti del bus a 2 euro - Rocca : “Ipotesi tariffe in base a Isee” - (Adnkronos) – Biglietti del bus a Roma a 2 euro? "Il problema delle risorse c'è ed è reale. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Secondo me lavorare sull'isee è importante, dare benefici a pioggia non è la soluzione". (Webmagazine24.it)