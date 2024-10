Bonelli: “Netanyahu sfida il mondo” (Di martedì 15 ottobre 2024) Netanyahu sfida il mondo, Meloni ritiri l’ambasciatore” “Netanyahu con una richiesta intollerabile e inaccettabile chiede all’Onu di ritirare le sue truppe dal Libano. E’ una richiesta – dichiara il portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli – da pirati che evidenzia come Israele non riconosca il diritto internazionale, essendo la prima a violarlo”. “Torno a chiedere al governo Meloni – aggiunge Bonelli – di intervenire subito e di dare un segnale forte ritirando l’ambasciatore italiano in Israele e proponendo al consiglio europeo le sanzioni contro Israele, un governo che viola il diritto umanitario ed è responsabile di crimini di guerra”. L'articolo Bonelli: “Netanyahu sfida il mondo” proviene da Italia Sera. .com - Bonelli: “Netanyahu sfida il mondo” Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024)il, Meloni ritiri l’ambasciatore” “con una richiesta intollerabile e inaccettabile chiede all’Onu di ritirare le sue truppe dal Libano. E’ una richiesta – dichiara il portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo– da pirati che evidenzia come Israele non riconosca il diritto internazionale, essendo la prima a violarlo”. “Torno a chiedere al governo Meloni – aggiunge– di intervenire subito e di dare un segnale forte ritirando l’ambasciatore italiano in Israele e proponendo al consiglio europeo le sanzioni contro Israele, un governo che viola il diritto umanitario ed è responsabile di crimini di guerra”. L'articolo: “il” proviene da Italia Sera.

