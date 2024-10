Biagio Raona, sindaco di Corsano, muore dopo essere dimesso. “Aperta un’inchiesta” (Di martedì 15 ottobre 2024) La Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta sulla morte del sindaco di Corsano, l’odontoiatra 64enne Biagio Raona, deceduto la scorsa notte nella sua abitazione. L’indagine nasce dall’esposto presentato dai familiari che chiedono sia eseguita l’autopsia. Raona, medico odontoiatra e sindaco rieletto per la terza volta lo scorso giugno con un’ampia maggioranza, aveva accusato forti dolori al petto e si era recato al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Panico di Tricase. dopo alcuni controlli, era stato rimandato a casa, ma poche ore dopo è morto accanto alla moglie mentre erano a letto. Thesocialpost.it - Biagio Raona, sindaco di Corsano, muore dopo essere dimesso. “Aperta un’inchiesta” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La Procura di Lecce ha apertosulla morte deldi, l’odontoiatra 64enne, deceduto la scorsa notte nella sua abitazione. L’indagine nasce dall’esposto presentato dai familiari che chiedono sia eseguita l’autopsia., medico odontoiatra erieletto per la terza volta lo scorso giugno con un’ampia maggioranza, aveva accusato forti dolori al petto e si era recato al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Panico di Tricase.alcuni controlli, era stato rimandato a casa, ma poche oreè morto accanto alla moglie mentre erano a letto.

