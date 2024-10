Altro ragazzo scomparso nel nulla, proseguono le ricerche del 19enne. Sommozzatori nella diga (Di martedì 15 ottobre 2024) ACQUALAGNA - A poche ore dal ritrovamento del corpo senza vita del 15enne di Senigallia, un'altra notizia sconvolge il territorio marchigiano. Sono proseguite anche nella notte tra lunedì e martedì le ricerche del 19enne scomparso da oltre 48 ore dal suo appartamento di Acqualagna, in provincia Anconatoday.it - Altro ragazzo scomparso nel nulla, proseguono le ricerche del 19enne. Sommozzatori nella diga Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) ACQUALAGNA - A poche ore dal ritrovamento del corpo senza vita del 15enne di Senigallia, un'altra notizia sconvolge il territorio marchigiano. Sono proseguite anchenotte tra lunedì e martedì ledelda oltre 48 ore dal suo appartamento di Acqualagna, in provincia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Pesaro - 19enne si allontana da casa nella notte - l’auto ritrovata vicino a una diga : ricerche in corso - Sono in corso le ricerche di un 19enne allontanatosi dalla sua abitazione di Acqualagna (Pesaro) la scorsa notte alla guida della sua vettura. La macchina è stata ritrovata nei pressi della diga del Furlo. Si indaga per ricostruire la dinamica della scomparsa.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Premio Nobel - le 5 migliori ricerche nella scienza che non hanno vinto - Pioniere del settore è il dottor Jeffrey Gordon della Washington University di St. Dalla pubblicazione nel 2021 ha ottenuto 13 mila citazioni: è uno dei 550 studi su oltre 61 milioni ad aver superato il muro delle 10 mila. I tre scienziati autori del semaglutide, Svetlana Mojsov, Joel Habener e Lotte Bjerre Knudsen, hanno già vinto nel 2024 il Lasker-DeBakey Clinical Medical Research Award, ... (Lettera43.it)

Cassino / Scompare tra i boschi Franco Vattese - ricerche per il 77enne nella zona di Montecassino - . CASSINO – Non è giunta ancora la buona notizia del ritrovamento per l’uomo scomparso ieri  presumibilmente tra i boschi che circondano l’abbazia di Montecassino tra i comuni di Villa Santa Lucia, Cassino e Terelle.  Si tratta del pensionato 77enne Franco Vettese, di cui si sono perse le tracce nel pomeriggio di ieri, dopo l’ultima telefonata […] L'articolo Cassino / Scompare tra i boschi ... (Temporeale.info)