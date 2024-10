Violenza su una nave da crociera: picchiata e perseguitata dall’ex (Di lunedì 14 ottobre 2024) Torniamo indietro nel 2020: il ragazzo, non sopportando fine della relazione, ha picchiato e perseguitato una donna, nonché sua collega, a bordo di una mave da crociera L'articolo Violenza su una nave da crociera: picchiata e perseguitata dall’ex proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Violenza su una nave da crociera: picchiata e perseguitata dall’ex Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Torniamo indietro nel 2020: il ragazzo, non sopportando fine della relazione, ha picchiato e perseguitato una donna, nonché sua collega, a bordo di una mave daL'articolosu unadaproviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Violenza sessuale sulla nave da crociera - marittimo 32enne portato in carcere - Quando la nave era. I fatti risalgono al 2022: l'uomo aveva commesso violenza nei confronti di una collega italiana più giovane su una nave da crociera. . È stato portato nel carcere di Pontedecimo un marittimo filippino di 32 anni condannato alla pena di tre anni e 10 mesi per violenza sessuale. (Genovatoday.it)

Violenza alla festa dei coscritti di Pavone Canavese : uomo accoltellato - arrestato un ragazzo - . La notte di domenica 15 settembre 2024 un 20enne romeno residente a Ivrea, al culmine di una lite in piazza Falcone, ha accoltellato a una spalla un 39enne italiano. . Quest'ultimo è rimasto ferito in modo. Una lite alla festa dei coscritti 2006 di Pavone Canavese è sfociata in un tentato omicidio. (Torinotoday.it)

Violenza alla festa dei coscritti di Pavone Canavese : uomo accoltellato - arrestato un ragazzo - Quest'ultimo è rimasto ferito in modo. . . Una lite alla festa dei coscritti 2006 di Pavone Canavese è sfociata in un tentato omicidio. . La notte di domenica 15 settembre 2024 un 20enne romeno residente a Ivrea, al culmine di una lite in piazza Falcone, ha accoltellato a una spalla un 39enne italiano. (Torinotoday.it)