Violenta tempesta in Brasile, un milione e mezzo di case senza elettricità (Di lunedì 14 ottobre 2024) Circa 1,4 milioni di famiglie a San Paolo, in Brasile, sono rimaste senza elettricità 24 ore dopo che una breve, ma potente tempesta ha colpito la più grande metropoli del Sud America. Almeno sette persone sono morte. Le autorità dello stato di San Paolo hanno riferito che nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 ottobre raffiche di vento fino a 108 chilometri orari hanno abbattuto linee di trasmissione e sradicato alberi, causando gravi danni in alcune zone. La tempesta ha anche portato alla chiusura di diversi aeroporti e interrotto il servizio idrico in diverse aree, secondo quanto comunicato dal governo statale. Le autorità avevano inizialmente previsto di ripristinare l'elettricità nel giro di poche ore.

