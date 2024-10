Vangelo di oggi 14 Ottobre 2024 | Lc 1129-32 | Commento di Papa Francesco

Vangelo di oggi 14 Ottobre 2024: Lc 11,29-32 | Commento di Papa Francesco (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Vangelo di oggi, 14 Ottobre 2024, Gesù scoperchia l’ipocrisia dell’epoca e fa riferimento ai giorni in cui resterà nel sepolcro. Gesù, nel Vangelo odierno, parla della salvezza e dell’ipocrisia dei farisei. «Questa generazione è una generazione malvagia; essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona». L'articolo Vangelo di oggi 14 Ottobre 2024: Lc 11,29-32 Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Vangelo di oggi 14 Ottobre 2024: Lc 11,29-32 | Commento di Papa Francesco Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ildi, 14, Gesù scoperchia l’ipocrisia dell’epoca e fa riferimento ai giorni in cui resterà nel sepolcro. Gesù, nelodierno, parla della salvezza e dell’ipocrisia dei farisei. «Questa generazione è una generazione malvagia; essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona». L'articolodi14: Lc 11,29-32diproviene da La Luce di Maria.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vangelo di oggi 13 Ottobre 2024 : Mc 10 - 17-30 | Commento di Papa Francesco - . Il Signore mostra come la ricchezza materiale sia in realtà illusoria. . ma Domenica del tempo. Nel Vangelo di oggi, Gesù incontra un uomo ricco che gli chiede come può raggiungere la vita eterna. Nel Vangelo odierno, oggi 13 ottobre 2024, Gesù incontra un uomo ricco che gli chiede cosa fare per avere la vita eterna. (Lalucedimaria.it)

Vangelo di oggi 12 Ottobre 2024 : Lc 11 - 27-28 | Commento di Papa Francesco - . Nel Vangelo odierno, Nostro Signore ci ricorda il rispetto della Parola di Dio, l’osservazione della sua legge. Sabato della 27. ma. . Nel Vangelo di oggi, Gesù ci ricorda il valore della parola, del vero ascolto della Parola di Dio, messa in pratica. Ci ricorda l’importanza di mettere in pratica ciò che Dio dice, non solo ascoltando. (Lalucedimaria.it)

Vangelo di oggi 11 Ottobre 2024 : Lc 11 - 15-26 | Commento di Papa Francesco - Ma Nostro Signore risponde con grande fermezza e chiarezza. . . Venerdì della 27. . ma settimana del. Ma la risposta di Gesù non lascia spazio a dubbi Nel Vangelo di oggi, 11 ottobre 2024, Gesù scaccia un demonio e subito i farisei ne approfittano per attaccarlo. Nel Vangelo odierno, il Maestro scaccia un demonio, e molti lo criticano. (Lalucedimaria.it)