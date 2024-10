Ilrestodelcarlino.it - Valsa, luci e ombre di inzio campionato

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Che l’inizio delfosse duro lo si sapeva da luglio, che Modena sarebbe uscita dal campo di Piacenza e dalla sfida casalinga con Perugia con alcuni rimpianti forse non era preventivabile. Se da una parte il dato fa riflettere su quanto Modena abbia potenziale, dall’altro le parole del ‘vecchio saggio’ della pallavolo italiana, ancora il migliore di tutti, Angelo Lorenzetti, suonano come un profetico monito alla truppa di Alberto Giuliani: "Per squadre con tante novità come Modena l’inizio della stagione è fondamentale, è nelle prime giornate che si crea l’autostima".