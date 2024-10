Secoloditalia.it - Uno sciatore nella metropolitana di Roma: il video è vero e fa impazzire il web. Ecco perché l’ha fatto

(Di lunedì 14 ottobre 2024)centro, stazione Cipro, a un passo dal Vaticano. Uno, come se fosse a Cortina, vestito con il casco, la tuta, i guanti e gli sci entra in un vagone della, e qualcuno lo filma. Un complice? Forse. Anchesono in tanti a pensare che l’impresa gioliardica sia frutto di una scommessa persa, magari la sera prima. Di sicuro, un giovane, per motivi ignoti, ha girato per varie stazioni della metro divestito in completo da sci. Sui social il suoè diventato virale in poco tempo al punto di essere pubblicato sul network Welcome to Favelas. L'articolo Unodi: ile fail web.Secolo d'Italia.