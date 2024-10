Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-10-2024 ore 11:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Luceverdetrovati dalla redazione a causa di un incidente Ci sono code per 4 km sulla A1Napoli tra Ferentino e Colleferro versosempre per incidente incolonnamenti sulla Pontina tra Castelno e Tor de’ Cenci versoancora per incidente temporaneamente chiusa al Ardeatino via Giuseppe Casalinuovo all’altezza di via Giuseppe Berto verso via Adolfo Ravà e per lavorirallentato su via del Foro Italico tra viale della Moschea viale di Tor di Quinto nelle due direzioni vi anticipo che la stessa che del Foro Italico chiuderà stasera tra viale Tor di Quinto in via Sala in direzione di San Giovanni a partire dalle 22 e sono le 6 del mattino di domani come sempre tutti i dettagli di queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.