Tacconi: «Il calcio moderno è una noia mortale, guardate cosa è successo in Juve-Napoli…»

Le parole di Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale, sui problemi del calcio moderno. Tutti i dettagli Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e dell'Italia, ha parlato a La Repubblica dei problemi del calcio moderno. MALATTIA – «La malattia ha lasciato strascichi, specie alla gamba destra». FARE L'ALLENATORE O IL DIRIGENTE – «Se avessi allenato

Stefano Tacconi confessa : “il calcio di oggi una noia mortale e Cassano e Balotelli… “ - ” Ha espresso il suo disappunto per la mancanza di emozioni e spettacolo nel calcio contemporaneo, affermando che: “Se avessi allenato Cassano e Balotelli li avrei presi a calci in culo non so fino a dove. Nonostante le difficoltà, Tacconi ha mostrato una grande voglia di pensare al futuro e ha espresso il desiderio di aprire un ristorante con specialità umbre. (Calcioweb.eu)

Calcio - Tacconi : “Non si può vedere il portiere che gioca con i piedi - mi sembra troppo” - Penso che il gioco dal basso sia una iattura: mi sembra troppo per il portiere giocare con i piedi, non si può vedere. Il calcio di oggi è più veloce? Non è vero. The post Calcio, Tacconi: “Non si può vedere il portiere che gioca con i piedi, mi sembra troppo” appeared first on SportFace. Tuttavia ho qualcosa da ridire. (Sportface.it)