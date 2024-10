Svolta dopo 45 anni: “Vi spiego perché Nadia Chiarello è stata uccisa” (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Quando mi avvisarono che avevano trovato il corpo di Nadia, la mattina del 19 gennaio 1979, e che si trovava davanti all’entrata della conceria, dall’altra parte della strada, trasalii. Uscii subito per sincerarmi e vidi che la poveretta non aveva un livido. La cosa mi colpì molto, perché sembrava che fosse stata posata lì da Svolta dopo 45 anni: “Vi spiego perché Nadia Chiarello è stata uccisa” L'Identità. Lidentita.it - Svolta dopo 45 anni: “Vi spiego perché Nadia Chiarello è stata uccisa” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Quando mi avvisarono che avevano trovato il corpo di, la mattina del 19 gennaio 1979, e che si trovava davanti all’entrata della conceria, dall’altra parte della strada, trasalii. Uscii subito per sincerarmi e vidi che la poveretta non aveva un livido. La cosa mi colpì molto,sembrava che fosseposata lì da45: “Vi” L'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Sapremo finalmente se fu davvero un incidente” : riesumato il corpo di Nadia Chiariello - possibile svolta in arrivo nel cold case - Se è stata nove giorni in un fosso in pieno inverno (aveva iniziato anche a nevicare, ndr) non poteva avere ancora quell’odore addosso che non è neanche giustificabile con il suo lavoro perché Barbara lavorava in amministrazione e non dove si lavorava la pelle”. Quest’uomo né suo fratello Gino, anche lui titolare della conceria, “sono mai stati ascoltati dai carabinieri”, dice la sorella di Nadia. (Ilfattoquotidiano.it)

Il cold case di Nadia Chiarello - morta nel 1979 - potrebbe avere una svolta : “Riesumato il corpo” - Secondo i loro dubbi, qualcuno potrebbe aver ucciso Nadia e poi abbandonato il suo corpo nel fossato per simulare un incidente. Ora, con l’ausilio delle moderne tecniche forensi e grazie all’esumazione del corpo, si spera che nuove analisi possano rivelare dettagli precedentemente sconosciuti e portare finalmente una svolta decisiva nel caso. (Thesocialpost.it)

Nadia Chiarello - trovata morta nella neve a 17 anni nel 1979. Arriva la svolta : “Il corpo sarà riesumato - L’autopsia aveva rilevato un grave trauma cranico, ma nessun colpevole fu mai identificato. Atti vandalici sulla tomba di Nadia: “Stiamo infastidendo qualcuno” Ora, a distanza di decenni, qualcosa si muove. Il suo corpo venne ritrovato nove giorni dopo vicino alla conceria Italia, dove lavorava come segretaria. (Thesocialpost.it)