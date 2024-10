Sonia Bruganelli risponde a Marco Salvati, ex collaboratore di Bonolis: messaggio inaspettato (Di lunedì 14 ottobre 2024) Cosa succede fra Sonia Bruganelli, Marco Salvati e Paolo Bonolis? Il triangolo ha finalmente un senso: sui social piovono frecciatine! Sonia Bruganelli deve avere un po’ le idee confuse: l’ex moglie di Paolo Bonolis, qualche anno fa, è uscita dal backstage e ha deciso di metterci la faccia, diventando a tutti gli effetti un personaggio televisivo. La sua carriera in questo senso è iniziata come opinionista del Grande Fratello, ruolo che ha mantenuto per due anni di seguito, facendo anche le scarpe alla sua ex collega Adriana Volpe. Dopo la prima esperienza nel reality di Signorini, Sonia Bruganelli aveva dichiarato di voler tornare al suo lavoro, ma l’anno successivo era di nuovo sulle poltrone dello studio Mediaset. Successivamente, poi, è stata opinionista dell’Isola dei Famosi insieme a Dario Maltese. Oggi, invece, è nel cast di Ballando con le Stelle. Donnapop.it - Sonia Bruganelli risponde a Marco Salvati, ex collaboratore di Bonolis: messaggio inaspettato Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Cosa succede frae Paolo? Il triangolo ha finalmente un senso: sui social piovono frecciatine!deve avere un po’ le idee confuse: l’ex moglie di Paolo, qualche anno fa, è uscita dal backstage e ha deciso di metterci la faccia, diventando a tutti gli effetti un personaggio televisivo. La sua carriera in questo senso è iniziata come opinionista del Grande Fratello, ruolo che ha mantenuto per due anni di seguito, facendo anche le scarpe alla sua ex collega Adriana Volpe. Dopo la prima esperienza nel reality di Signorini,aveva dichiarato di voler tornare al suo lavoro, ma l’anno successivo era di nuovo sulle poltrone dello studio Mediaset. Successivamente, poi, è stata opinionista dell’Isola dei Famosi insieme a Dario Maltese. Oggi, invece, è nel cast di Ballando con le Stelle.

