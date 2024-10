Ilfattoquotidiano.it - “Serve un trattato internazionale contro le armi autonome letali, anche l’Italia si attivi di più”, l’appello della campagna Stop Killer Robots

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Dalla guerra in Ucraina fino a Gaza, ormai è già diventato una realtà. Nel campo di battaglia dei conflitti oggi in corso, l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nell’ambito militare e dicon capacitànell’ultimo anno ha già mostrato la sua potenzialità distruttiva. Basti pensare ai software che sfruttano l’IA ‘Lavender’ e ‘The Gospel‘, utilizzati da Israele e dal suo esercito, per generare una lista di 37mila obiettivi da colpire, aumentando in modo esponenziale il numero di vittime civili e “danni collaterali”. Un sistema svelato dalle inchieste giornalistiche di +972 e Local Call, ma confermato almeno in partedallo stesso Idf, che parlò di un “sistema che consente l’uso di strumenti automatici per produrre target a ritmo rapido, che funziona migliorando il materiale di intelligence”.