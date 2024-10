Thesocialpost.it - Scontro tra auto e monopattino: Simone Lagona morto a 12 anni

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Un drammatico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di sabato 12 ottobre a Palagonia, in provincia di Catania. Un ragazzino di 12, Simone Lagona, si trovava a bordo di unelettrico insieme a un coetaneo quando, per cause ancora in via di accertamento, il mezzo a due ruote si è scontrato contro un’, una Volkswagen Golf. Simone èsul colpo.Leggi anche: Batterie al litio, quando possono esplodere o prendere fuoco e perché L’incidente è avvenuto poco dopo le 17 in via Garibaldi, nei pressi del cimitero del paese. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto hanno provato a rianimare Simone Lagona. Ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. L’altro ragazzino coinvolto nell’incidente è stato invece trasportato d’urgenza al Policlinico di Catania, ma ora è fuori pericolo.