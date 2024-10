Sciopero trasporti 18 ottobre 2024, bus, metro e tram fermi: orari e modalità nelle varie città (Di lunedì 14 ottobre 2024) Venerdì 18 ottobre il sindacato AL Cobas ha proclamato uno Sciopero del trasporto pubblico locale a livello nazionale. Il sindacato invita tutti i lavoratori alla mobilitazione e lancia per il giorno successivo, sabato 19 ottobre, una manifestazione nazionale a Roma contro il governo Meloni. Venerdì 18 ottobre scatta quindi un nuovo Sciopero generale nazionale di 24 ore: sono coinvolte tutte le categorie del settore privato e pubblico dalle ore 0,00 alle ore 23,59 del 18, compreso il primo turno montante/smontante per i cosiddetti turnisti. Lo Sciopero è stato proclamato “contro ogni forma di limitazione del diritto di Sciopero e per l’abolizione degli accordi sulla rappresentanza nei luoghi di lavoro a partire da quello del 10.01. Quifinanza.it - Sciopero trasporti 18 ottobre 2024, bus, metro e tram fermi: orari e modalità nelle varie città Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Venerdì 18il sindacato AL Cobas ha proclamato unodel trasporto pubblico locale a livello nazionale. Il sindacato invita tutti i lavoratori alla mobilitazione e lancia per il giorno successivo, sabato 19, una manifestazione nazionale a Roma contro il governo Meloni. Venerdì 18scatta quindi un nuovogenerale nazionale di 24 ore: sono coinvolte tutte le categorie del settore privato e pubblico dalle ore 0,00 alle ore 23,59 del 18, compreso il primo turno montante/smontante per i cosiddetti turnisti. Loè stato proclamato “contro ogni forma di limitazione del diritto die per l’abolizione degli accordi sulla rappresentanza nei luoghi di lavoro a partire da quello del 10.01.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dalla Campania 5 mila auto in partenza per lo sciopero generale del 18 ottobre a Roma - “Dalla Campania – ha aggiunto Guglielmi – contiamo di portare oltre 5mila lavoratori e lavoratrici degli stabilimenti diretti e dell’indotto, che è distribuito su tutta la regione: per ogni addetto diretto di Stellantis ci sono almeno tre lavoratori nell’indotto. impresaitaliana. “Abbiamo deciso di lanciare uno sciopero unitario Fim-Fiom-Uilm, in programma per venerdì 18 ottobre con ... (Impresaitaliana.net)

Stellantis - la Fiom-Cgil : In 5 mila dalla Campania allo sciopero del 18 ottobre a Roma - Se non ci dovesse intervenire un cambio di passo, se non ci sarà un’inversione a partire dal piano industriale di Stellantis, – ha concluso – il dramma occupazionale in questa regione sarà importantissimo”. ”Dalla Campania – ha aggiunto Guglielmi – contiamo di portare oltre 5mila lavoratori e lavoratrici degli stabilimenti diretti e dell’indotto, che è distribuito su tutta la regione: per ogni ... (Ildenaro.it)

Sciopero generale venerdì 18 ottobre 2024 - quali settori si fermano e chi è escluso - Sciopero della scuola A rischio anche la scuola. Venerdì 18 ottobre scatta quindi un nuovo blocco dei mezzi pubblici di 24 ore, come sempre secondo orari e modalità diverse da città a città. 00 del 12 ottobre alle ore 20. Vediamo quali sono le motivazioni e quali settori coinvolge. Per l’intera giornata di venerdì 18 ottobre 2024, il sindacato Si Cobas ha proclamato lo sciopero generale delle ... (Quifinanza.it)