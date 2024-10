Anteprima24.it - ‘Sapere è libertà’: un nuovo Fondo per l’inclusione e l’educazione in memoria di Giovanna Viespoli

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica 20 ottobre 2024, alle ore 17:00, presso la Libreria Ubik di Benevento – via Lungosabato Riccardo Bacchelli n.10, avrà luogo la presentazione delle “– Sapere è libertà”. Istituito per onorare la Professoressa, ilnasce con l’obiettivo di proseguire la sua straordinaria opera educativa, promuovendoe il rispetto per le diversità. L’evento, aperto a tutta la comunità, inizierà con un momento conviviale, durante il quale verrà servito del tè, seguito dalla presentazione ufficiale dela cura del Presidente della Fondazione Angelo Moretti e con la partecipazione di Marialaura e Cosimo Nazzaro, figli della professoressa.