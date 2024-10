Ruba un maxischermo da un garage del Borgo, denunciato ladro seriale (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un ladro seriale, specializzato in furti nei garage condominiali, è stato denunciato dagli agenti del commissariato Borgo Ognina. L’ultimo episodio che lo vede protagonista è avvenuto, nei giorni scorsi, in un complesso residenziale di via Fimia. Il malvivente, un catanese di 52 anni con numerosi Cataniatoday.it - Ruba un maxischermo da un garage del Borgo, denunciato ladro seriale Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un, specializzato in furti neicondominiali, è statodagli agenti del commissariatoOgnina. L’ultimo episodio che lo vede protagonista è avvenuto, nei giorni scorsi, in un complesso residenziale di via Fimia. Il malvivente, un catanese di 52 anni con numerosi

