Bergamonews.it - Retegui ci ha preso gusto: un altro gol (e vittoria) con l’Italia

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Non che ci fosse ancora bisogno di grandi conferme, ma per chi avesse avuto ancora qualche dubbio, comunque, si potrebbe dire che Mateoha messo in chiaro che soprattutto in questa fase della sua carriera vede la porta come pochi, pochissimi altri. Con l’Atalanta, ma anche con, visto che anche contro Israele ha segnato il suo secondo gol in due gare in azzurro durante questa pausa nazionali. L’attaccante classe 1999 nel match di Nations League giocato al Friuli di Udine è partito ancora una volta titolare al centro del reparto offensivo di Luciano Spalletti e con i suoi movimenti si è creato le prime occasioni tra il quarto d’ora e il 20’: due volte su due il portiere ospite Glazer si è superato per impedirgli il vantaggio, prima a tu per tu e poi dopo un bel tiro d’esterno dal limite. Al terzo tentativo, però,ha sbloccato.