Regionali: ancora polemiche sulle cene di finanziamento di Andrea Orlando (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nuove critiche sulle cene di finanziamento di Andrea Orlando, candidato del centrosinistra alle Regionali in Liguria. Il 21 ottobre è prevista una nuova cena a Collegno, in provincia di Torino, che segue quelle già organizzate a Roma e Milano nelle scorse settimane. Nelle chat interne al Partito Genovatoday.it - Regionali: ancora polemiche sulle cene di finanziamento di Andrea Orlando Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nuove critichedidi, candidato del centrosinistra allein Liguria. Il 21 ottobre è prevista una nuova cena a Collegno, in provincia di Torino, che segue quelle già organizzate a Roma e Milano nelle scorse settimane. Nelle chat interne al Partito

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pietro Vignali si candida alle Regionali : "Parma cenerentola in Regione" - "Parma deve rivendicare un ruolo da protagonista e respingere con forza la posizione marginale in cui è stata relegata da anni dalla Regione. Per questo motivo ho accolto la proposta di candidarmi per il consiglio regionale. Essere contemporaneamente a Parma e a Bologna rafforzerebbe la mia... (Parmatoday.it)