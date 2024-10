Rapina all'Eurospin, cassiere minacciate con la pistola: il malvivente scappa con l'incasso (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sotto la minaccia di una pistola due cassiere sono state Rapinata all'Eurospin. Come riporta Roma Today, il malvivente, con il volto coperto, è entrato all'interno del superermcato di Nettuno, in via Scipione Borghese, e ha puntato l'arma contro le dipendenti minacciandole di usarla e intimando Latinatoday.it - Rapina all'Eurospin, cassiere minacciate con la pistola: il malvivente scappa con l'incasso Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sotto la minaccia di unaduesono stateta all'. Come riporta Roma Today, il, con il volto coperto, è entrato all'interno del superermcato di Nettuno, in via Scipione Borghese, e ha puntato l'arma contro le dipendenti minacciandole di usarla e intimando

