Prova il fucile da caccia del padre nel bosco e ferisce un amico: gravissimo un 19enne (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un ragazzo di 19 anni è stato ferito con un colpo d'arma da fuoco in un bosco: a ferirlo è stato un amico che aveva portato con sé il fucile da caccia del padre. Il 19enne è in gravi condizioni. Fanpage.it - Prova il fucile da caccia del padre nel bosco e ferisce un amico: gravissimo un 19enne Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un ragazzo di 19 anni è stato ferito con un colpo d'arma da fuoco in un: a ferirlo è stato unche aveva portato con sé ildadel. Ilè in gravi condizioni.

Parte un colpo accidentale dal fucile da caccia in casa : Stefano Brambilla muore a Stradella - È stato colpito in pieno dal suo fucile da caccia Stefano Brambilla, pensionato di 64 anni che oggi lunedì 7 ottobre verso le 8.30 è morto nella sua casa di via San Martino a Stradella (Pavia) mente maneggiava il suo calibro 12 regolarmente detenuto.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Fucile da caccia appeso al muro del salone - denunciato per omessa custodia dell'arma - I Carabinieri della Stazione di Cascia hanno effettuato un vasto controllo nei confronti di possessori di armi e hanno denunciato un uomo, ritenuto presunto responsabile dei reati di detenzione abusiva di munizioni e omessa custodia di armi. I militari hanno eseguito una perquisizione presso... (Perugiatoday.it)