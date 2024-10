Prova a spedire droga in Francia con un pacco postale: aveva oltre mezzo milione di euro di stupefacente (Di lunedì 14 ottobre 2024) I finanzieri del Comando Provinciale Napoli hanno sequestrato nel territorio beneventano una piantagione, composta da circa 600 arbusti di canapa indiana, e oltre 50 kg di marijuana essiccata, nella disponibilità di un uomo, italiano, denunciato per produzione, traffico e detenzione illecita di Napolitoday.it - Prova a spedire droga in Francia con un pacco postale: aveva oltre mezzo milione di euro di stupefacente Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) I finanzieri del Comando Provinciale Napoli hanno sequestrato nel territorio beneventano una piantagione, composta da circa 600 arbusti di canapa indiana, e50 kg di marijuana essiccata, nella disponibilità di un uomo, italiano, denunciato per produzione, traffico e detenzione illecita di

La scuola è a prova di terremoto : "Oltre 700mila euro di lavori" - "Il Comune – ha commentato Fabio Braglia, presidente della Provincia – ha fatto questa bella cosa, adesso tocca a voi fare in modo che la scuola porti i suoi frutti e, soprattutto, trattatela bene perché deve rimanere bella e funzionale anche per chi verrà dopo di voi, questa è la promessa che vi chiediamo". (Ilrestodelcarlino.it)

Gaza - raid israeliano su campo profughi a Jabaliya - oltre 47 morti - Netanyahu approva escalation : nel mirino siti militari Iran - VIDEO - Presente anche Harris, ma la notizia è che il premier israeliano ha ribadito la sua ferma volontà di attaccare . Nuovo, ennesimo raid israeliano a Gaza, stavolta in un campo profughi a Jabaliya. Il tutto è accaduto nella serata in cui Netanyahu e Biden si sono sentiti al telefono per circa 50 minuti. (Ilgiornaleditalia.it)

L'assemblea di Volksbank approva un dividendo straordinario di oltre 10 milioni - L’assemblea soci di Volksbank, nel corso della seduta del 25 settembre, ha approvato la distribuzione di un dividendo da riserve di utili per oltre 10 milioni di euro, in aggiunta a quello distribuito ai soci lo scorso maggio per 32 milioni di euro, pari a 67 centesimi per azione. Il dividendo... (Vicenzatoday.it)