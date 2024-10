Proseguono i progetti ABC Scuola. Domani “Il senso delle parole” a Technotown – Hub della scienza creativa di Via Spallanzani (Di lunedì 14 ottobre 2024) progetti Scuola ABC Ottobre 2024 – Maggio 2025 Proseguono gli incontri con i docenti nell’ambito della sesta edizione dei progetti Scuola ABC: Domani a Technotown – Hub della scienza creativa di Via Spallanzani, Il senso delle parole, la forza del racconto, percorso didattico articolato in tre diversi momenti narrativi: la scrittura nel teatro, nella musica e nella letteratura con il regista e attore Massimiliano Bruno, gli sceneggiatori Gianni Corsi e Salvatore Fazio, il cantautore romano Clavdio e gli scrittori Vins Gallico e Giovanni Nucci Proseguono gli incontri con i docenti nell’ambito della sesta edizione dei progetti Scuola ABC, che nelle cinque edizioni precedenti hanno visto coinvolte oltre 200 scuole, 600 docenti, 30mila studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Regione Lazio, con oltre 124 incontri ed eventi, 20 concorsi, 36 film distribuiti nelle library ... Romadailynews.it - Proseguono i progetti ABC Scuola. Domani “Il senso delle parole” a Technotown – Hub della scienza creativa di Via Spallanzani Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)ABC Ottobre 2024 – Maggio 2025gli incontri con i docenti nell’ambitosesta edizione deiABC:– Hubdi Via, Il, la forza del racconto, percorso didattico articolato in tre diversi momenti narrativi: la scrittura nel teatro, nella musica e nella letteratura con il regista e attore Massimiliano Bruno, gli sceneggiatori Gianni Corsi e Salvatore Fazio, il cantautore romano Clavdio e gli scrittori Vins Gallico e Giovanni Nuccigli incontri con i docenti nell’ambitosesta edizione deiABC, che nelle cinque edizioni precedenti hanno visto coinvolte oltre 200 scuole, 600 docenti, 30mila studentiscuole secondarie di secondo gradoRegione Lazio, con oltre 124 incontri ed eventi, 20 concorsi, 36 film distribuiti nelle library ...

