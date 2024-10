Premio nobel per l’economia a Johnson, Acemoglu e Robinson (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Premio nobel per l’economia 2024 è stato assegnato a Daron Acemoglu, Simon Johnson, entrambi del Massachusetts Institute of Technology (MIT), e James A. Robinson della University of Chicago, per i loro studi su come le istituzioni influenzano la prosperità economica dei Paesi. I tre economisti hanno dimostrato l’importanza delle istituzioni sociali e politiche per la crescita economica e la riduzione delle disuguaglianze di reddito tra le nazioni. Jakob Svensson, presidente del Comitato per il Premio di Scienze Economiche, ha dichiarato: “Ridurre le enormi differenze di reddito tra i Paesi è una delle maggiori sfide del nostro tempo. I vincitori hanno dimostrato come le istituzioni sociali siano fondamentali per raggiungere questo obiettivo”. Thesocialpost.it - Premio nobel per l’economia a Johnson, Acemoglu e Robinson Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ilper2024 è stato assegnato a Daron, Simon, entrambi del Massachusetts Institute of Technology (MIT), e James A.della University of Chicago, per i loro studi su come le istituzioni influenzano la prosperità economica dei Paesi. I tre economisti hanno dimostrato l’importanza delle istituzioni sociali e politiche per la crescita economica e la riduzione delle disuguaglianze di reddito tra le nazioni. Jakob Svensson, presidente del Comitato per ildi Scienze Economiche, ha dichiarato: “Ridurre le enormi differenze di reddito tra i Paesi è una delle maggiori sfide del nostro tempo. I vincitori hanno dimostrato come le istituzioni sociali siano fondamentali per raggiungere questo obiettivo”.

