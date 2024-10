Pier Paolo Mariani, chirurgo: «Dopo un’operazione bisogna cercare di tornare rapidamente in campo. Vi racconto cosa è successo con Federico Chiesa…» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il professor Pier Paolo Mariani, chirurgo ortopedico di Villa Stuart, ha fatto diverse operazioni su giocatori di calcio. A La Gazzetta dello Sport ha raccontato come sia fondamentale lavorare sui tempi di recupero, prendendo come esempio quanto successo con i fratelli Chiesa: «Lorenzo lo abbiamo operato a Villa Stuart. É tornato in campo Dopo quattro, Calcionews24.com - Pier Paolo Mariani, chirurgo: «Dopo un’operazione bisogna cercare di tornare rapidamente in campo. Vi racconto cosa è successo con Federico Chiesa…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il professorortopedico di Villa Stuart, ha fatto diverse operazioni su giocatori di calcio. A La Gazzetta dello Sport ha raccontato come sia fondamentale lavorare sui tempi di recupero, prendendo come esempio quantocon i fratelli Chiesa: «Lorenzo lo abbiamo operato a Villa Stuart. É tornato inquattro,

Pierpaolo insanguinato. Le foto choc proiettate in aula all’improvviso : i parenti si allontanano - E’ lo scatto choc che ieri, nell’aula della Corte d’Assise del tribunale di Pesaro, ha tramortito i numerosi familiari e amici di Pierpaolo Panzieri. Alessandrini verrà poi fermato in Romania con un mandato di arresto internazionale concludendo così la propria fuga. Gli dice ’Tutto bene comunque, alla fine abbiamo risolto non è successo niente’. (Ilrestodelcarlino.it)

Questione di stoffa : Kabir Bedi e Pierpaolo Spollon presentano il film tv in anteprima al Prix Italia 2024 - Arriverà su Rai 1 a novembre Questione di stoffa, nuovo film del ciclo Rai Purché finisca bene. Diretto da Alessandro Angelini, vede protagonista la strana coppia Kabir Bedi/Piarpaolo Spollon. C’erano tutti al Prix Italia 2024 a Torino, dove hanno incontrato la stampa. (Comingsoon.it)

Sessant’anni fa “Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini. Quasi un capolavoro - ; i Vangeli di Marco e Luca seguono la stessa struttura narrativa), ma anche perché l’uomo delle tasse, Levi, da “matematico”, redige una vita che pone in primo piano la “cronaca”, diremmo oggi, più che l’interpretazione, come farà poi Giovanni nel suo Vangelo. La resa recitativa purtroppo sa di teatrale, magari da teatro d’avanguardia, ma lontana dalla naturalezza quotidiana. (Formiche.net)