Pane Nostrum, edizione 2024 da record: superate in tre giorni le 50mila presenze (Di lunedì 14 ottobre 2024) SENIGALLIA – Si conclude con un enorme successo la XXI edizione di Pane Nostrum, il Salone Nazionale dei Lievitati, che ha animato la città di Senigallia dall’11 al 13 ottobre superando ogni aspettativa e facendo registrare oltre 50mila presenze di cui circa 6000 professionisti arrivati da Anconatoday.it - Pane Nostrum, edizione 2024 da record: superate in tre giorni le 50mila presenze Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) SENIGALLIA – Si conclude con un enorme successo la XXIdi, il Salone Nazionale dei Lievitati, che ha animato la città di Senigallia dall’11 al 13 ottobre superando ogni aspettativa e facendo registrare oltredi cui circa 6000 professionisti arrivati da

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Pane Nostrum" entra nel vivo. Al via le masterclass e i "caffè con i maestri" : tutto il programma - SENIGALLIA - Taglio del nastro ieri per la XXI edizione di “Pane Nostrum – il Salone Nazionale dei Lievitati”, appuntamento imperdibile per tutti i professionisti dell’arte bianca, in programma fino a domani, domenica 13 ottobre. Un evento di Confcommercio Marche Centrali e CIA Provincia di... (Anconatoday.it)

Pane Nostrum : celebrando l' "arte bianca" tra tradizione e innovazione | VIDEO - SENIGALLIA - Pane Nostrum – Il Salone Nazionale dei Lievitati, è l'evento che onora l'“arte bianca”, patrimonio culturale italiano e frutto di antiche tradizioni trasmesse di generazione in generazione. Arrivato alla sua 21esima edizione, è diventato un punto di riferimento per panificatori... (Anconatoday.it)

Pane Nostrum - Cantagiro e Paltrinieri : estate da urlo a Senigallia. E gli eventi continuano - SENIGALLIA Soddisfatto il Comune della stagione turistica che non è finita. L?estate continua. «Non abbiamo ancora i dati perché la stagione è in corso ma... (Corriereadriatico.it)