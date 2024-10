Osimhen esplode, chiede l’intervento della FIFA: “In aeroporto in Libia un trattamento disumano” (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'aereo che portava i calciatori della Nigeria in Libia è stato dirottato dalle autorità locali. Calciatori e staff non hanno potuto lasciare l'aeroporto e hanno trascorso lì 13 ore. Ha protestato anche il calciatore più rappresentativo Victor Osimhen. Fanpage.it - Osimhen esplode, chiede l’intervento della FIFA: “In aeroporto in Libia un trattamento disumano” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'aereo che portava i calciatoriNigeria inè stato dirottato dalle autorità locali. Calciatori e staff non hanno potuto lasciare l'e hanno trascorso lì 13 ore. Ha protestato anche il calciatore più rappresentativo Victor

Disavventura per la Nigeria di Lookman : calciatori bloccati per 14 ore in aeroporto in Libia - Una situazione che ha innervosito le “Super Aquile”, pronte, come annunciato dal capitano William Troost-Ekong, anche a non scendere in campo per protesta in quella che è una partita importantissima: venerdì scorso, infatti, la Nigeria aveva ospitato la Libia, riuscendo a strappare un 1-0 nei minuti finali grazie al gol del laziale Dele-Bashiru, confermandosi in vetta al gruppo D con un solo ... (Bergamonews.it)