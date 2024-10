Onu condanna attacchi Israele all’Unifil. Nuove bombe su Gaza (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’Onu condanna gli attacchi israeliani alle basi Unifil nel sud del Libano. Continuano anche i bombardamenti su Gaza. Servizio di Massimiliano Cochi Onu condanna attacchi Israele all’Unifil. Nuove bombe su Gaza TG2000. Tv2000.it - Onu condanna attacchi Israele all’Unifil. Nuove bombe su Gaza Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’Onugliisraeliani alle basi Unifil nel sud del Libano. Continuano anche i bombardamenti su. Servizio di Massimiliano Cochi OnusuTG2000.

Israele continua bombardare il Libano. La Croce Rossa denuncia : “Feriti i soccorritori”. Unifil - 40 nazioni condannano gli attacchi - La Croce Rossa ha denunciato che i suoi paramedici sono rimasti feriti durante operazioni di soccorso. Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha espresso "profonda preoccupazione" per l'accaduto al ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, invitandolo a "garantire la sicurezza e l'incolumità delle forze Unifil". (Quotidiano.net)

Medioriente : Kuwait condanna attacchi Israele a Unifil - (LaPresse) – Il Ministero degli Esteri del Kuwait definisce gli attacchi di Israele alla Forza interinale delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) “una flagrante violazione del diritto umanitario internazionale e delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza, in particolare la Risoluzione 1701”. (Lapresse.it)

Attacchi Israele a Unifil in Libano - condanna di Francia-Italia-Spagna : “Grave violazione” - (Adnkronos) – "In qualità di nazioni che da lungo tempo contribuiscono all'Unifil e partner di Libano e Israele, noi, leader… L'articolo Attacchi Israele a Unifil in Libano, condanna di Francia-Italia-Spagna: “Grave violazione” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)