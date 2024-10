Nobel, premio per l’economia ad Acemoglu, Johnson e Robinson (Di lunedì 14 ottobre 2024) Daron Acemoglu e Simon Johnson del Massachusetts Institute of Technology e James A. Robinson della University of Chicago sono i vincitori del premio Nobel per l’economia per i loro studi su “come le istituzioni si formano e influenzano la prosperità”. L’annuncio è stato dato dalla Royal Swedish Academy of Sciences. “I premiati di quest’anno nelle scienze economiche – Daron Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson – hanno dimostrato l’importanza delle istituzioni sociali per la prosperità di un Paese – spiega l’Academy – Le società con uno scarso stato di diritto e istituzioni che sfruttano la popolazione non generano crescita o cambiamenti in meglio. La motivazione del premio “Quando gli europei colonizzarono ampie zone del mondo, le istituzioni di quelle società cambiarono. Questo cambiamento è stato a volte drammatico, ma non si è verificato ovunque nello stesso modo. Lapresse.it - Nobel, premio per l’economia ad Acemoglu, Johnson e Robinson Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Darone Simondel Massachusetts Institute of Technology e James A.della University of Chicago sono i vincitori delperper i loro studi su “come le istituzioni si formano e influenzano la prosperità”. L’annuncio è stato dato dalla Royal Swedish Academy of Sciences. “I premiati di quest’anno nelle scienze economiche – Daron, Simone James– hanno dimostrato l’importanza delle istituzioni sociali per la prosperità di un Paese – spiega l’Academy – Le società con uno scarso stato di diritto e istituzioni che sfruttano la popolazione non generano crescita o cambiamenti in meglio. La motivazione del“Quando gli europei colonizzarono ampie zone del mondo, le istituzioni di quelle società cambiarono. Questo cambiamento è stato a volte drammatico, ma non si è verificato ovunque nello stesso modo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chi sono Daron Acemoglu - Simon Johnson e James Robinson - premio Nobel per l’Economia 2024 - Per la Fisica si sono distinti John Hopfield e Geoffrey Hinton, padrino dell’IA, per i loro studi sulla rete neurale artificiale che ha posto le basi per machine learning e intelligenza artificiale. twitter. Come ha sottolineato il comitato in una nota, la loro ricerca si è rivelata fondamentale per spiegare l’importanza delle istituzioni sociali per la crescita di un Paese. (Lettera43.it)

Nobel : premio per l’economia ad Acemoglu - Johnson e Robinson - “I premiati di quest’anno nelle scienze economiche – Daron Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson – hanno dimostrato l’importanza delle istituzioni sociali per la prosperità di un Paese – spiega l’Academy – Le società con uno scarso stato di diritto e istituzioni che sfruttano la popolazione non generano crescita o cambiamenti in meglio. (Lapresse.it)