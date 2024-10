Noinotizie.it - Nardò: accende una sigaretta in macchina, l’auto esplode Intervento dei vigili del fuoco

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Di seguito il comunicato: In data 13 ottobre, intorno alle ore 22:00, una squadra di questo Comando è intervenuta in via Pietro Giannone, nel Comune di, dove si è verificato un incidente a seguito di una deflagrazione di “bassa intensità” all’interno dell’abitacolo di un’autovettura, presumibilmente causato da una fuoriuscita di gas metano dal sistema di alimentazione di una Fiat Panda, anno 2005. L’incidente ha coinvolto un giovane, il quale, dopo essere entrato in auto, ha azionato un accendino perrsi una, innescando un’esplosione a causa della presenza del gas. L’evento si è verificato nel momento in cui il ragazzo ha acceso l’accendino, ignaro della presenza del gas metano nell’abitacolo, accumulatosi probabilmente a causa di una fuga dalla bombola o dall’impianto di alimentazione del veicolo.