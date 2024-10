Lettera43.it - Missione Artemis, sulla Luna gli astronauti avranno bracci robotici

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Artiper migliorare l’equilibrio e rimettersi in piedi dopo una caduta. È lo scopo principale di Superlimbs, il nuovo progetto del MIT che intende fornire aglidelladella Nasa un paio di innovativi arti. Faciliteranno l’esplorazione del satellite, evitando una lunga attesa in caso di incidenti sul percorso. Progettati per dispiegarsi da un piccolo zaino in cui ci sarà l’intero supporto vitale, potrà fornire una leva in più per risparmiare energie in situazioni di bassa gravità. «Diventeranno un’estensione naturale del corpo», ha detto alla Cnn Erik Bellesteros, dottorando del Massachussets Institute of Technology. «Il mio obiettivo è far sì che diventi un vero must have per ogni astronauta».