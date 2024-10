Ilrestodelcarlino.it - Megabox, primo sigillo. Battaglia infinita e successo

(Di lunedì 14 ottobre 2024) perugia 2 vallefoglia 3 BARTOCCINI-MC RESTAURI: Ungureanu 14, Gryka 4, Németh 27, Gardini 12, Cekulaev 18, Ricci 1; Sirressi (L), Recchia, Bartolini 4, Cogliandro, Pecorari, Rastelli. Non entrate: Orlandi, Traballi (L2). All. Giovi.ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Perovic 4, Giovannini 19, Weitzel 8, Bici 23, Michieletto 14, Candi 15; De Bortoli (L), Storck, Kobzar, Feduzzi (L2). Non entrate: Torcolacci, Lee. All. Pistola. Arbitri: Caretti e Carcione. Parziali: 12-25 (24’), 25-19 (28’), 30-32 (43’), 25-15 (24’), 17-19 (32’). Note: spettatori: 1905. Ecco la prima vittoria stagionale dellache a Perugia conquista due punti d’oro, dopo una partita intensa conclusa al quinto set. Nelset lascappa via subito 4-0, con Bici e Michieletto a suonare la carica.