La Tunisia non è luogo sicuro | decine di Ong chiedono all’Ue di interrompere la cooperazione

A causa delle gravi violazioni dei diritti umani contro le persone migranti, rifugiate e richiedenti asilo, in particolare verso quelle razzializzate, la Tunisia non può essere considerata un luogo sicuro per lo sbarco delle persone soccorse in mare. Lo hanno reso noto decine di Ong (l'elenco è alla fine) con un appello all'Unione europea e agli stati membri (dunque anche e soprattutto all'Italia) per chiedere di interrompere ogni cooperazione con le autorità tunisine. Nonostante la Tunisia sia firmataria della Convenzione sui rifugiati del 1951, non esiste nel paese un sistema nazionale di asilo.

