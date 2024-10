La Nigeria 'maltrattata' non gioca con la Libia (Di lunedì 14 ottobre 2024) AGI - La nazionale Nigeriana ha deciso di boicottare la partita di qualificazione alla Coppa d'Africa contro la Libia in programma domani a Bengasi, dopo che i calciatori delle Super Aquile hanno denunciato "un trattamento disumano" per essere stati bloccati per più di 12 ore in aeroporto dalla polizia locale, senza wi-fi e comunicazioni e senza ricevere acqua, né cibo. L'aereo della Nigeria sarebbe dovuto atterrare domenica a Bengasi ma è stato dirottato su Al Abraq che dista 230 chilometri dove i giocatori sono rimasti accampati per tutta la notte. Agi.it - La Nigeria 'maltrattata' non gioca con la Libia Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) AGI - La nazionalena ha deciso di boicottare la partita di qualificazione alla Coppa d'Africa contro lain programma domani a Bengasi, dopo che i calciatori delle Super Aquile hanno denunciato "un trattamento disumano" per essere stati bloccati per più di 12 ore in aeroporto dalla polizia locale, senza wi-fi e comunicazioni e senza ricevere acqua, né cibo. L'aereo dellasarebbe dovuto atterrare domenica a Bengasi ma è stato dirottato su Al Abraq che dista 230 chilometri dove itori sono rimasti accampati per tutta la notte.

