Intesa denuncia a autorità nei tempi di procedure accurate

Intesa Sanpaolo non ha "ricevuto alcuna comunicazione dall'autorità giudiziaria e sottolinea che la banca ha potuto procedere con la notifica presso l'autorità per la privacy e la denuncia presso la Procura di Bari come parte lesa nei tempi resi possibili da un processo esteso e accurato, volto alla ricostruzione di quanto avvenuto". Lo rende noto un portavoce di Intesa Sanpaolo. Una volta che la struttura di controlli interni ha evidenziato le "anomalie, hanno subito preso avvio la procedura disciplinare e l'analisi dei fatti che hanno richiesto una complessa ed estesa ricostruzione di quanto avvenuto", prosegue il portavoce di Intesa Sanpaolo. "Nel mentre la banca - spiega ancora - ha sospeso cautelativamente il dipendente e ha proceduto ad avviare l'interlocuzione con l'autorità per la privacy, integrando successivamente l'iniziale notifica con gli sviluppi della vicenda.

