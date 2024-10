Thesocialpost.it - Infermiera si rifiuta di dare il metadone a una paziente, presa a pugni al pronto soccorso

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ennesimo caso di violenza contro il personale sanitario in un ospedale italiano. Stavolta succede aldell’ospedale di Agordo, nel Bellunese, dove un’è stata aggredita da una. La donna è stata colpita con un pugno dopo che si sarebbeta di consegnarle del.Leggi anche: Ragazzina di 13 anni resta incinta del padre e la mamma sapeva tutto, il procuratore: “Va condannato a 10 anni” L’è caduta a terra dopo essere stata colpita dal pugno. La, in cura per la sua dipendenza da stupefacenti, era stata accompagnata alda un uomo che, secondo quanto riportano alcuni quotidiani locali, avrebbe estratto anche un coltello al momento della colluttazione, senza però minacciare la donna. I due, già conosciuti in zona per episodi simili, sono stati poi denunciati dai carabinieri.