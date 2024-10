Incontro in Oman tra ministro Esteri Iran e leader Houthi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il ministro degli Esteri Iraniano Abbas Araghchi ha incontrato in Oman il portavoce degli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran: lo rende noto il ministero Iraniano, come riporta Irna Quotidiano.net - Incontro in Oman tra ministro Esteri Iran e leader Houthi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ildegliiano Abbas Araghchi ha incontrato inil portavoce degliyemeniti sostenuti dall': lo rende noto il ministeroiano, come riporta Irna

