In arrivo da DreamWorks il sequel di Il Robot Selvaggio

(Di lunedì 14 ottobre 2024)Animation e Universal Pictures hanno confermato la realizzazione di undi Il, ad oggi ancora nelle sale. Ildel film animato è stato confermato dal Chris Sanders durante l’evento Deadline Contenders andato in scena nel weekend da poco passato. Il regista ha di fatto confermato che i piani per The Wild2 ci sono al 100%. Ricordiamo che al momento Ilha incassato una cifra stimata di 148,45 milioni di dollari (fonte: BoxOfficeMojo), con molta strada ancora da fare nel prossimo mese. Non resta che attendere nuovi aggiornamenti in merito.. Ile le note di produzione Dalla Animation arriva Il(qui il trailer), il nuovo adattamento di una straordinaria opera letteraria, l’amato e pluripremiato bestseller del New York Times n. 1 di Peter Brown, IlSelvatico.