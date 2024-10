Imprese: Milani (Fdi), 'bene 15.227 attività in più tra luglio e settembre' (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Nel terzo trimestre 2024 il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio ha registrato 15.227 Imprese in più. Un segnale che dimostra un clima di fiducia del sistema imprenditoriale italiano. Alcuni settori crescono più di altri come quello delle costruzioni mentre il manifatturiero perde. Tuttavia, questo saldo attivo è un bel segnale di vitalità della nostra economia. C'è ancora molto da fare per agevolare le Pmi che sono la parte prevalente del nostro tessuto economico, ma il governo Meloni sta facendo molto e anche nella prossima Legge Finanziaria ci sarà l'attenzione necessaria per sostenere famiglie ed Imprese". Così in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Massimo Milani. Liberoquotidiano.it - Imprese: Milani (Fdi), 'bene 15.227 attività in più tra luglio e settembre' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Nel terzo trimestre 2024 il Registro delledelle Camere di Commercio ha registrato 15.227in più. Un segnale che dimostra un clima di fiducia del sistema imprenditoriale italiano. Alcuni settori crescono più di altri come quello delle costruzioni mentre il manifatturiero perde. Tuttavia, questo saldo attivo è un bel segnale di vitalità della nostra economia. C'è ancora molto da fare per agevolare le Pmi che sono la parte prevalente del nostro tessuto economico, ma il governo Meloni sta facendo molto e anche nella prossima Legge Finanziaria ci sarà l'attenzione necessaria per sostenere famiglie ed". Così in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Massimo

